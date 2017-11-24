Зависит от того, что написано в уставе или трудовом договоре директора.

Компания может установить в этих документах порядок согласования отпуска руководителя. Например, руководитель должен получить разрешение общего собрания участников общества или совета директоров.

В таком случае приказ об отпуске подпишет один из собственников компании, которому дадут такие полномочия на собрании. Если в уставе или трудовом договоре порядок не установили, директор сам решает, когда ему идти в отпуск. В таком случае включите его в график отпусков.

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