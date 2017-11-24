7624 ноября

Директор собрался в отпуск. Кто подпишет приказ?

Темы:

отвечает:

Зависит от того, что написано в уставе или трудовом договоре директора.

Компания может установить в этих документах порядок согласования отпуска руководителя. Например, руководитель должен получить разрешение общего собрания участников общества или совета директоров.

В таком случае приказ об отпуске подпишет один из собственников компании, которому дадут такие полномочия на собрании. Если в уставе или трудовом договоре порядок не установили, директор сам решает, когда ему идти в отпуск. В таком случае включите его в график отпусков.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.