Правила бухгалтерского учета не предусматривают списание разницы в стоимости акций за счет добавочного капитала.

Акционерное общество вправе по решению собрания акционеров выкупить часть собственных акций, чтобы уменьшить уставный капитал. Но поступить так можно только в том случае, если соответствующее условие предусмотрено в уставе общества (ст. 101 ГК РФ).

Как обществу провести в бухгалтерском учете аннулирование акций, описано в инструкции к Плану счетов. Сначала компания учитывает акции, которые выкупила у акционеров, на счете 81«Собственные акции (доли)». На этом счете нужно отразить выкупную стоимость акций, а она обычно отличается от номинальной. Разницу нужно провести на счет 91 «Прочие доходы и расходы». К нему, как правило, открывают субсчет для отражения расходов. Используйте его, чтобы учесть убыток от выкупа акций.

Важная статья:

Как учесть подарочные сертификаты

Компания делает в бухгалтерском учете следующие проводки:

Дебет 80 Кредит 81

— аннулированы акции, выкупленные у акционеров;

Дебет 91 Кредит 81

— списано превышение фактических затрат на выкуп акций над номинальной стоимостью.

За счет добавочного капитала можно увеличить уставный капитал, списать отрицательные результаты переоценки активов, распределить капитал между участниками.

Поскольку превышение номинальной стоимости акций над выкупной общество не учитывает на счете 83 «Добавочный капитал», то и списать отрицательную разницу за счет суммы на том счете не получится.