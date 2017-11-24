Можно хранить выписки в электронном виде, если они заверены электронной подписью.

Банковская выписка — это первичка. Любую первичку можно составить на бумаге или в электронном виде. В последнем случае документ с электронной подписью равнозначен бумажному (п. 5 ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Поэтому, если банк заверяет выписки электронной подписью, распечатывать и хранить их бумажные варианты не обязательно (письмо Минфина России от 23.01.13 № 03-03-06/1/24).

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Перестанем распечатывать банковские выписки и платежки

Электронные выписки безопаснее выгружать из системы «Клиент-банк» на локальный компьютер. Ведь банк может заблокировать удаленный доступ, потерять лицензию и пр. В этих случаях вы не сможете получить первичку. Электронные документы безопаснее хранить не только на компьютере, но и на съемных носителях. Делайте хотя бы две резервные копии (приказ Минкультуры России от 31.03.15 № 526).