Производство одежды из кожи входит в список видов деятельности, о которых нужно сообщать в Роспотребнадзор.

О некоторых видах деятельности нужно сообщать в надзорные организации. Виды бизнеса перечислены в пункте 2 статьи 8 Федерального закона от 26.12.08 № 294-ФЗ и конкретизированы в специальном перечне, который утверждает Правительство РФ. Производство одежды из кожи по коду ОКВЭД 14.11 попало в список (постановление Правительства РФ от 04.03.17 № 260).

Сообщить о новой деятельности нужно в Роспотребнадзор (п. 3 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 16.07.09 № 584). Для этого заполните уведомление (утв. постановлением № 584). Документ подайте на бумаге через МФЦ или электронно на портале gosuslugi.ru.

Четкого срока для уведомления нет. Сделайте это до того, как начнете шить одежду из кожи. Если компания начнет деятельность до сообщения, Роспотребнадзор вправе оштрафовать ее на 20 тыс. рублей, а директора на 5 тыс. рублей (ч. 1 ст. 19.7.5–1 КоАП РФ).