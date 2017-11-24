Распределите налоговую базу по доле прибыли компании и подразделения. В отчетности по обособленному подразделению поставьте прочерк по строке 080 приложения 5 к листу 02.

Компании с подразделениями сдают декларации по прибыли в инспекции головного и дополнительного офисов. Первый раз отчитывайтесь за новый офис по итогам того периода, в котором создали подразделение и уведомили налоговую.

Налоговую базу компания считает в целом с учетом подразделения. После общую сумму распределяют исходя из доли прибыли, которая приходится на обособленный офис. Долю прибыли считают из численности работников и остаточной стоимости основных средств (п. 2 ст. 288 НК РФ).