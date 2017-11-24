Предприниматель обязан установить онлайн-кассу.

С 1 июля компании и бизнесмены должны применять новые кассы. Продавцы вправе не отправлять чеки в ФНС, если применяют онлайн-кассу на территории, отдаленной от сетей связи. Но при этом компании и предприниматели обязаны использовать кассу (ч. 7 ст. 2 Федерального закона от 22.02.03 № 54-ФЗ). Просто она будет автономной — без доступа в интернет. Если бизнесмен не установит онлайн-ККТ, налоговая выпишет ему штраф 10 тыс. рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).