2727 ноября

Владельцы компании решили досрочно уволить директора. Нужны ли для этого веские причины?

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отвечает:

Участники компании не обязаны указывать причину расторжения трудового договора с директором (п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ).

Но следует учитывать, что в случае спора с руководителем суд может восстановить его на работе (п. 9 постановления Пленума Верховного суда РФ от 2 июня 2015 г. № 21).

По той причине, что компания злоупотребила своим правом (п. 4.3 постановления Конституционного суда РФ от 15 марта 2005 г. № 3-П). Поэтому в решении о прекращении трудового договора с директором безопаснее указать мотивы увольнения.

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