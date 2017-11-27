Проект будет одобрен и подписан до нового года. Учесть расходы смогут предприниматели на ЕНВД или патенте, если поставят кассу на учет с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года. Предприниматели, которые получат годовую отсрочку, вправе воспользоваться вычетом, если зарегистрируют кассу до 1 июля 2019 года.

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Максимальный вычет — 18 000 руб. В эту сумму можно включить не только покупку нового аппарата или модернизацию старого, но и стоимость сопутствующих работ и услуг. Уменьшить налог можно за периоды начиная с 2018 года.

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