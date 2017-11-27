1027 ноября

У нас развозная торговля. Закупаем продукты у фермеров и продаем их с автомобилей на ярмарках и развозим клиентам в магазины. При регистрации онлайн-кассы возникла проблема — нет адреса установки ККТ, ведь аппарат всегда в машине. Как зарегистрировать онлайн-кассу?

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отвечает:

Во время регистрации выберите вид торговли — развозная. Тогда у бизнесмена будет возможность написать не адрес установки, а например, регистрационный номер автомобиля, с которого торгует.

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