У нас развозная торговля. Закупаем продукты у фермеров и продаем их с автомобилей на ярмарках и развозим клиентам в магазины. При регистрации онлайн-кассы возникла проблема — нет адреса установки ККТ, ведь аппарат всегда в машине. Как зарегистрировать онлайн-кассу?
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