Представьте налоговикам акт приема-передачи и документы на машину.

Когда сотрудники используют для работы личное имущество, им полагается доплата. Оформить такую доплату можно тремя способами: назначить компенсацию, заключить договор аренды, увеличить зарплату.

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Плюс аренды в том, что организация вправе списать все расходы на содержание машины. А именно: бензин, мойку, техобслуживание и пр.

Если платить компенсацию, расходы можно учесть только в пределах норматива. А это 1200–1500 рублей за месяц (письмо Минфина России от 10.04.17 № 03-03-06/1/21050). Поэтому инспекторам выгодно переквалифицировать арендную плату в компенсацию.

Чтобы инспекторы не доначислили налог, докажите, что арендуете автомобиль. Для этого представьте налоговикам договор аренды и акт приема-передачи машины (письмо Минфина России от 14.04.17 № 03-03-06/1/22247).