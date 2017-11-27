Вы вправе удержать аванс, если с момента, когда сотрудник должен был отчитаться за суточные, прошло не больше месяца.

Компания вправе удержать из зарплаты аванс на командировку, за который не отчитался сотрудник. Делать это нужно не в день увольнения, а в течение месяца после того, как должен был отчитаться работник (ст. 137 ТК РФ). Есть еще одно условие — работник не должен возражать.

Удержать при этом можно не более 20 процентов от зарплаты. Если вы пропустили срок, у работника есть возражения, вы вправе возместить деньги через суд. Компенсировать аванс получится полностью (апелляционное определение Оренбургского областного суда от 08.10.14 № 33–5876/2014).