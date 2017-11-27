3527 ноября

В трудовом договоре сотруднику ошибочно записали оклад меньше, чем в приказе о приеме на работу. Правильный оклад в приказе. Исправлять ли договор?

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отвечает:

Безопаснее заключить с работником дополнительное соглашение к трудовому договору.

Работодатель обязан перечислять зарплату, которая записана в трудовом договоре (ст. 56 ТК РФ). Вы платите работнику больше, чем должны. Компания не нарушает права сотрудника, поэтому нет риска споров с инспекторами по труду.

Претензии возможны от налоговиков. Компания учитывает зарплату в расходах на основании трудового договора (ст. 255 НК РФ). Если компания платит работнику больше, инспекторы вправе снять расходы. Поэтому внесите изменения в трудовой договор. Для этого подпишите с работником дополнительное соглашение. В нем предусмотрите, что изменения в зарплате действуют с начала трудовых отношений.

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