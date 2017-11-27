Вы вправе учесть убытки от кражи в расходах.

Кодекс разрешает списать потери от хищения. Но при условии, что виновника не нашли (письмо Минфина России от 02.02.17 № 03-03-06/2/5348). Это подтвердит постановление о прекращении уголовного дела.

Если дело о хищении пока не прекратилось, компания вправе учесть расходы по другим документам. В кодексе не сказано, какие документы подойдут. Из-за этого возможны споры с инспекторами. Некоторые судьи считают, что для учета расходов подходит справка о приостановлении следствия (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 08.10.12 № А40-15384/12-99-73). А Минфин разрешает учитывать расходы на основании постановления о приостановлении предварительного следствия (письмо от 04.08.10 № 03-03-06/2/139).