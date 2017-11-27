Вы вправе проигнорировать уведомление. Но безопаснее уточнить дату, когда нужно явиться на допрос.

Инспекторы вправе вызывать представителя налогоплательщика, чтобы получить пояснения (п. 1 ст. 31 НК РФ). Для этого инспекторы высылают уведомление по утвержденной форме. В документе должны быть дата, время встречи или приемные часы, а также номер комнаты, куда инспекторы пригласили представителя (приказ ФНС России от 08.05.15 № ММВ-7-2/189@).

В уведомлении, которое получила ваша компания, нет даты вызова. Поэтому формально вы вправе проигнорировать требование. Но безопаснее так не делать. В ответ направьте в инспекцию письмо с просьбой уточнить, когда представителю прийти на встречу. Если не ответить, налоговики могут оштрафовать директора на 4 тыс. рублей (ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ).

На встречу вправе пойти любой сотрудник с доверенностью. Ведь по статье 31 НК РФ налоговики вправе вызывать именно представителя, а не конкретного работника компании.