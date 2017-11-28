1528 ноября

Администрация города в Самарской области прислала письмо с требованием сдать отчеты по воинскому учету. Мы таких отчетов не сдавали никогда. Оштрафуют ли нас, если мы не выполним требование?

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отвечает:

Безопаснее представить данные.

Работодатель обязан вести воинский учет. Информацию об учете вправе требовать местные власти (п. 2 ст. 8 Федерального закона от 28.03.98 № 53-ФЗ). В вашем округе компании ежегодно представляют две формы — отчет о численности и карточку учета (постановление мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 08.06.16 № 1840-п/1).

Администрация требует отчеты раньше срока. Местный закон предусматривает штраф на компанию в размере 20 тыс. рублей, если она не представит сведения в срок (п. 1 ст. 10.4 закона Самарской области от 01.11.07 № 115-ГД). Но норму о штрафе отменил Верховный суд (апелляционное определение от 15.03.17 № 46-АПГ17-4). 

В то же время есть и другие штрафы за непредставление сведений о воинском учете. Например, 5000 рублей на компанию (ст. 19.7 КоАП РФ). Чтобы не спорить, безопаснее представить отчеты.

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