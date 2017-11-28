2628 ноября

Сотрудник на своем автомобиле ездил в командировку. Бензин покупал за наличные. НДС из чека мы предъявили к вычету. На проверке инспекторы увидели, что строка с НДС в чеке выцвела, поэтому сняли вычеты. Правы ли проверяющие?

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отвечает:

Инспекторы вправе снимать вычеты, если данные на чеке стерлись.

Компания вправе принимать к вычету НДС только на основании счета-фактуры. Но налог по командировочным расходам компания вправе принимать к вычету и на основании кассовых чеков (п. 7 ст. 171 НК РФ). Но при условии, что НДС выделен отдельной строкой (п. 4 ст. 168 НК РФ).

На ваших кассовых чеках НДС записан отдельно. Но один документ выцвел, поэтому невозможно определить, какой вычет вправе заявить компания. Раз нет документа на вычет, инспекторы вправе доначислить НДС. Так же считают судьи (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 28.04.17 № Ф08-2516/2017).

Чтобы в дальнейшем избежать споров, делайте копии чеков. На них ставьте отметку «Копия верна». Рядом должен расписаться бухгалтер или уполномоченный сотрудник.

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