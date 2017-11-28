Доплатите налог с пенями и подайте уточненку.

Компания выставляет покупателю счет-фактуру, если получает аванс. На это у продавца есть пять календарных дней (п. 3 ст. 168 НК РФ). Исчислить НДС нужно в том квартале, когда компания получила деньги (подп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ, письмо Минфина России от 23.01.17 № 03-07-11/2832). Поэтому, даже если счет-фактуру организация выписала уже в третьем квартале, включить документ нужно в декларацию за второй квартал.

Ошибка привела к занижению налога, потому исправьте ее уточненкой. Перед этим заплатите НДС с пенями (п. 4 ст. 81 НК РФ).

Чтобы уточнить декларацию, заполните дополнительный лист к книге продаж. Данные из него перенесите в приложение 1 к разделу 9. В строке 001 приложения заполните признак 0. В строках 001 разделов 8 и 9 поставьте 1, тогда остальные строки можно оставить пустыми (письмо ФНС России от 21.03.16 № СД-4-3/4581@).

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