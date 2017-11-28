628 ноября

Сотрудник уволился в октябре, а в ноябре принес больничный. Мы начислили и выплатили пособие. Оно не облагается взносами. Включать ли бывшего работника в расчет по взносам?

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отвечает:

Отразите выплату сотруднику в расчете.

Компания оплачивает больничный не только работникам. Пособие положено и бывшему сотруднику, если он заболел в течение 30 календарных дней после увольнения (ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ).

Пособие не облагается взносами, а с работником больше не действует трудовой договор. Тем не менее заполните на бывшего работника раздел 3 расчета. В нем отразите персональные данные работника. А пособие отразите в строках 210 и 250 подраздела 3.2, в строках 220–240 поставьте нули.

Выплату также включите в строки 030 и 040 подразделов 1.1 и 1.2 расчета. Так как работник уже уволился, то он не будет застрахованным. Отражать его в строках 010 и 020 подразделов 1.1 и 1.2 не нужно.

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