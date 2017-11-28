Вы сами исправили ошибку, фонд не вправе штрафовать компанию.

Фонд вправе оштрафовать компанию за недостоверные сведения в СЗВ-М. За каждого сотрудника с ошибкой компания заплатит 500 рублей (ст. 17 Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ). Фонд штрафует страхователей, если они сдают дополняющую или отменяющую форму после окончания отчетной кампании. Но это незаконно.

Специалисты ПФР обязаны придерживаться инструкции по персучету. А по этому документу ПФР не вправе оштрафовать компанию, если она исправила ошибку до того, как ее нашел фонд (п. 39Инструкции, утв. приказом Минтруда России от 21.12.16 № 766н).

Инструкция не уточняет, какие именно ошибки можно исправить без штрафа. Значит, лишний сотрудник — это тоже ошибка. Составьте жалобу в управление, чтобы оспорить штраф. Если это не сработает, обратитесь в суд. Уже есть решения в пользу компаний (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 10.04.17 № Ф03-924/2017).

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