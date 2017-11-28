1828 ноября

У нас сотрудник работает на удаленке. Он много путешествует по другим странам. У него есть квартира в Москве, в которой он прописан. Какие документы запрашивать, чтобы подтвердить — резидент работник или нет?

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отвечает:

В данном случае вы вправе не вычислять, сколько дней сотрудник находился за границей.

По кодексу «физик» считается резидентом, если пробыл на территории РФ более 183 дней в течение 12 месяцев (п. 1 ст. 207 НК РФ). В то же время сложно определить статус работника, если компания не знает наверняка, где он находится. Поэтому ФНС разъясняет, что можно использовать другие критерии, чтобы узнать относится сотрудник к резидентам или нерезидентам.

Например, постоянное жилье, собственность или бизнес в России подтверждают, что сотрудник является резидентом (письмо ФНС России от 11.12.15 № ОА-3-17/4698). Чтобы всегда удерживать НДФЛ с работника по ставке 13 процентов, возьмите копию его прописки или свидетельства о праве собственности на жилье.

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