В данном случае вы вправе не вычислять, сколько дней сотрудник находился за границей.

По кодексу «физик» считается резидентом, если пробыл на территории РФ более 183 дней в течение 12 месяцев (п. 1 ст. 207 НК РФ). В то же время сложно определить статус работника, если компания не знает наверняка, где он находится. Поэтому ФНС разъясняет, что можно использовать другие критерии, чтобы узнать относится сотрудник к резидентам или нерезидентам.

Например, постоянное жилье, собственность или бизнес в России подтверждают, что сотрудник является резидентом (письмо ФНС России от 11.12.15 № ОА-3-17/4698). Чтобы всегда удерживать НДФЛ с работника по ставке 13 процентов, возьмите копию его прописки или свидетельства о праве собственности на жилье.