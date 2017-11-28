1928 ноября

Увидели, что неверно заполнили данные сотрудника в 2-НДФЛ. По паспорту у него фамилия пишется с буквой «ё», а мы записали через «е». Справки мы сдавали электронно, и у нас есть положительный протокол о приеме. Сдавать ли уточненку?

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отвечает:

Да, конечно.

Паспорт гражданина — основной документ, который удостоверяет личность «физика» (п. 1 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 08.07.97 № 828). Налоговый агент должен заполнять Ф.И.О. в справке так же, как в этом документе (Порядок, утв. приказом ФНС России от 30.10.15 № ММВ-7-11/485@). А если вместо «ё» компания записала «е», то она исказила данные (письмо Минобрнауки России от 03.05.07 № АФ-159/03). Поэтому подайте уточненную справку.

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