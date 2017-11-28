Отпуск по всем должностям предоставляйте работнику одновременно.

Особенность отпуска для совместителя в том, что предоставить его нужно одновременно с ежегодным отдыхом по основному месту (ст. 268 ТК РФ). Если по совместительству сотрудник отработал менее полугода, предоставьте отпуск авансом (ч. 1 ст. 286 ТК РФ).

Работодатель узнает, что обязан отправить совместителя в отпуск, когда получите от него заявление с датами отдыха на основной работе. Внешний совместитель подтверждает эти даты выпиской из графика отпусков или приказом об отпуске в другой компании. Поскольку работник внутренний совместитель, вам и так известно о датах основного отпуска.

Начислите отпускные по каждой должности отдельно (ч. 2 ст. 287 ТК РФ). Возьмите от совместителя заявления на отпуск по каждому месту работы и оформите два приказа о предоставлении отпуска.