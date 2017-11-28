1828 ноября

В нашей компании работает внутренний совместитель. По основной должности он охранник и еще подрабатывает дворником. Охранником сотрудник работает давно, а дворником только три месяца. По основному месту у сотрудника в декабре отпуск по графику. Надо ли ему предоставить в это же время отпуск как совместителю?

Темы:

отвечает:

Отпуск по всем должностям предоставляйте работнику одновременно.

Особенность отпуска для совместителя в том, что предоставить его нужно одновременно с ежегодным отдыхом по основному месту (ст. 268 ТК РФ). Если по совместительству сотрудник отработал менее полугода, предоставьте отпуск авансом (ч. 1 ст. 286 ТК РФ).

Работодатель узнает, что обязан отправить совместителя в отпуск, когда получите от него заявление с датами отдыха на основной работе. Внешний совместитель подтверждает эти даты выпиской из графика отпусков или приказом об отпуске в другой компании. Поскольку работник внутренний совместитель, вам и так известно о датах основного отпуска.

Начислите отпускные по каждой должности отдельно (ч. 2 ст. 287 ТК РФ). Возьмите от совместителя заявления на отпуск по каждому месту работы и оформите два приказа о предоставлении отпуска.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.