4128 ноября

Наша компания на общей системе налогообложения. Купили автомобиль, используем для доставки товаров. Водитель заправляет машину по карте. Выписываем путевые листы каждый день, даже если не было выездов. Обязательно ли выписывать путевые листы каждый день? Можно делать это раз в месяц?

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отвечает:

Вы вправе выписывать путевые листы один раз в месяц, но не реже.

Компания не обязана составлять путевые листы каждый день. Особенно если не было выездов. Один лист можно оформлять и на несколько дней. Главное делать это не реже, чем раз в месяц (п. 10 приказа Минтранса России от 18.09.08 № 152, письмо Минфина России от 30.11.12 № 03-03-07/51). Свой порядок пропишите в учетной политике (п. 4 ПБУ 1/2008).

Путевые листы подтверждают расходы на бензин. Поэтому выберите такую периодичность оформления, с которой удобно контролировать затраты водителя. Работник будет прикреплять к листу чеки терминала. В конце месяца вы получите от поставщика топлива счет-фактуру и накладную. Тогда сможете сравнить показания по затратам топлива в документах поставщика и путевом листе.

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