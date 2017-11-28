Вы вправе выписывать путевые листы один раз в месяц, но не реже.

Компания не обязана составлять путевые листы каждый день. Особенно если не было выездов. Один лист можно оформлять и на несколько дней. Главное делать это не реже, чем раз в месяц (п. 10 приказа Минтранса России от 18.09.08 № 152, письмо Минфина России от 30.11.12 № 03-03-07/51). Свой порядок пропишите в учетной политике (п. 4 ПБУ 1/2008).

Путевые листы подтверждают расходы на бензин. Поэтому выберите такую периодичность оформления, с которой удобно контролировать затраты водителя. Работник будет прикреплять к листу чеки терминала. В конце месяца вы получите от поставщика топлива счет-фактуру и накладную. Тогда сможете сравнить показания по затратам топлива в документах поставщика и путевом листе.