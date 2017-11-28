Алименты не нужно удерживать с материальной помощи сотруднику при рождении ребенка.

Закон освобождает некоторые выплаты от удержания алиментов. В частности, материальную помощь при рождении ребенка (подп. «в» п. 8 ч. 1 ст. 101 Федерального закона от 02.10.08 № 229-ФЗ). Также не удерживайте алименты из выплат по уходу за ребенком и пр. (п. 12 ч. 1 ст. 101 закона № 229-ФЗ).

Перечень доходов, из которых нельзя удержать алименты, закрыт. Если в нем нет вида выплаты, которую вы проводите в пользу работника, освобождать ее от взыскания нельзя. Например, с материальной помощи к отпуску алименты нужно удержать (подп. «л» п. 2 Перечня, утв. постановлением Правительства РФ от 18.07.96 № 841). Иначе директора или главбуха могут оштрафовать на 20 тыс. рублей, а для компании штраф составляет до 100 тыс. рублей (ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ).