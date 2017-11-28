3128 ноября

В мае сменили юридический адрес и встали на учет в новую ИФНС. Декларацию по НДС за первый квартал сдали в старую налоговую. Сейчас получили акт камеральной проверки. Мы с ним не согласны. В какую налоговую писать возражения?

отвечает:

Направьте возражения в ту налоговую, от которой получили акт.

В апреле вы числились в старой налоговой, поэтому сдали отчет по верному адресу. Даже если переехали в период камералки, не сдавайте отчетность повторно. Налоговики тоже не станут передавать декларацию в новую налоговую, они сами завершат проверку (п. 1 ст. 88 НК РФ).

Отвечайте на требования по проверке в старую ИФНС. Составьте возражения на акт и направьте в инспекцию по прежнему адресу. Когда налоговики ознакомятся с возражениями, то примут решение по проверке. Если оно не устроит компанию, в течение месяца подайте жалобу в УФНС (п. 6 ст. 100 НК РФ). Направить ее нужно тоже в старую налоговую.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.