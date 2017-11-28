отвечает:

Направьте возражения в ту налоговую, от которой получили акт.

В апреле вы числились в старой налоговой, поэтому сдали отчет по верному адресу. Даже если переехали в период камералки, не сдавайте отчетность повторно. Налоговики тоже не станут передавать декларацию в новую налоговую, они сами завершат проверку (п. 1 ст. 88 НК РФ).

Отвечайте на требования по проверке в старую ИФНС. Составьте возражения на акт и направьте в инспекцию по прежнему адресу. Когда налоговики ознакомятся с возражениями, то примут решение по проверке. Если оно не устроит компанию, в течение месяца подайте жалобу в УФНС (п. 6 ст. 100 НК РФ). Направить ее нужно тоже в старую налоговую.