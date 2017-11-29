929 ноября

Можно ли уволить члена избиркома за повторный проступок?

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Большинство судов считает, что членство работника в избирательной комиссии не мешает уволить его за повторный дисциплинарный проступок.

Чтобы избежать увольнения по негативному основанию, работники получают статус члена избирательной комиссии. Закон запрещает увольнять таких работников по инициативе работодателей (ч. 19 ст. 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ). Конституционный суд РФ указал, что работодатель вправе уволить такого работника за грубый дисциплинарный проступок (определение от 16.01.2007 № 160-О-П).

Однако он ничего не сказал про увольнение за повторное нарушение дисциплины труда (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Судебная практика пошла по двум путям. Одни суды указывают, что запрет действует только на грубые нарушения. Другие — увольнение допустимо и за повторный проступок. Главное, чтобы увольнение не было связано с деятельностью работника в качестве члена избирательной комиссии (постановление КС РФ от 20.02.1996 № 5-П).

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