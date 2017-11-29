Да, компания должна выплатить работнику деньги. Закон не делает исключений на случай, когда у сокращенного сотрудника есть работа по совместительству у другого работодателя.

Если у сокращаемого сотрудника есть работа по совместительству, она не станет для него автоматически основной после увольнения. Новую основную работу ему еще предстоит найти. Значит, нет оснований отказывать сотрудникам в заработке за второй и третий месяцы после сокращения. Такой заработок призван возместить потери заработной платы по основному месту работы.

Судебная практика по данному вопросу неоднозначна. Есть суды, которые разделяют наш вывод. Например, Хабаровский краевой суд указал, что сохранение среднего заработка на период трудоустройства не зависит от того, получил работник статус безработного или нет (апелляционное определение от 20.02.2015 по делу № 33–1086/2015).

Другие суды поддерживают иную точку зрения. Они считают выплату при увольнении прежде всего мерой защиты безработных граждан. Поэтому работники, которые дополнительно трудятся по совместительству, не вправе претендовать на сохранение среднего заработка на период трудоустройства. Причина — у них уже есть регулярная оплачиваемая работа по совместительству. Значит, они не считаются безработными (решение Центрального районного суда г. Новокузнецка от 24.06.2015 по делу № 2–4480/2015, апелляционное определение Свердловского областного суда от 07.09.2016 по делу № 33–13843/2016).

Несмотря на противоречивую судебную практику, мы рекомендуем выплатить работнику средний заработок за второй и третий месяцы. Это исключит риск судебного спора и претензий со стороны прокуратуры и трудовой инспекции.

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