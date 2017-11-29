4729 ноября

Мы сократили работника, который трудится по совместительству в другой компании. Сейчас он требует заработок за второй и третий месяцы. Должны ли мы платить?

Темы:

отвечает:

Да, компания должна выплатить работнику деньги. Закон не делает исключений на случай, когда у сокращенного сотрудника есть работа по совместительству у другого работодателя.

Если у сокращаемого сотрудника есть работа по совместительству, она не станет для него автоматически основной после увольнения. Новую основную работу ему еще предстоит найти. Значит, нет оснований отказывать сотрудникам в заработке за второй и третий месяцы после сокращения. Такой заработок призван возместить потери заработной платы по основному месту работы.

Судебная практика по данному вопросу неоднозначна. Есть суды, которые разделяют наш вывод. Например, Хабаровский краевой суд указал, что сохранение среднего заработка на период трудоустройства не зависит от того, получил работник статус безработного или нет (апелляционное определение от 20.02.2015 по делу № 33–1086/2015).

Другие суды поддерживают иную точку зрения. Они считают выплату при увольнении прежде всего мерой защиты безработных граждан. Поэтому работники, которые дополнительно трудятся по совместительству, не вправе претендовать на сохранение среднего заработка на период трудоустройства. Причина — у них уже есть регулярная оплачиваемая работа по совместительству. Значит, они не считаются безработными (решение Центрального районного суда г. Новокузнецка от 24.06.2015 по делу № 2–4480/2015, апелляционное определение Свердловского областного суда от 07.09.2016 по делу № 33–13843/2016).

Несмотря на противоречивую судебную практику, мы рекомендуем выплатить работнику средний заработок за второй и третий месяцы. Это исключит риск судебного спора и претензий со стороны прокуратуры и трудовой инспекции.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.