Издайте приказ о перемещении работников на другое рабочее место и ознакомьте каждого под роспись. Если работники не выйдут в другой магазин, увольняйте их за прогул.

Место работы — наименование и месторасположение компании или индивидуального предпринимателя. Это обязательное условие трудового договора (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). Рабочее место — место, где работник выполняет свои трудовые обязанности (ст. 209 ТК РФ). Это необязательное условие.

Если в договоре нет условия о рабочем месте, работодатель вправе без согласия работников перемещать их на другие рабочие места в пределах той же местности (ст. 72.1 ТК РФ). Под «той же местностью» понимают местность в административно-территориальных границах населенного пункта (абз. 3 п. 16 постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2). В вашем случае это г. Тула. Поэтому вы вправе перемещать работников в границах территории этого города.

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Соглашение об увольнении и выгодном расчете отступных

Перемещение оформляют приказом в свободной форме. В нем указывают ФИО и должности работников, адрес новых рабочих мест, дату начала действия приказа, а также другие сведения по необходимости.

Работников знакомят с приказом под роспись. Если кто-то отказывается знакомиться, отказ актируют в присутствии не менее двух свидетелей. С даты, которая указана в приказе, работник должен выходить на работу в другой магазин.

Если работник не появится на новом рабочем месте, работодатель вправе уволить его за прогул по подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Только необходимо соблюсти процедуру применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения. Она предусмотрена в ст.ст. 192 и 193 ТК РФ. Главное — затребовать у работника письменные объяснения.

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