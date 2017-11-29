Нет, не обязаны. Работники структурного подразделения в Анапе должны были отдыхать 25.04.2017, только если руководитель компании принял соответствующее решение.

Трудовое законодательство находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ (ст. 72 Конституции РФ). При этом в ст. 6 ТК РФ не указано, что установление нерабочих праздничных дней — исключительная компетенция РФ. Субъекты РФ вправе предусмотреть на своей территории дополнительные праздничные дни (постановление Президиума ВС РФ от 21.12.2011 № 20-ПВ11). Они могут объявить религиозный праздник нерабочим днем на территории своего субъекта (п. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ).

25.04.2017 на Кубани отмечался традиционный религиозный праздник «Радоница». В связи с этим глава администрации Краснодарского края предоставил работникам администрации в этот день дополнительный отдых. Так же он рекомендовал поступить остальным работодателям Краснодарского края (постановление от 05.04.2017 № 237; далее — Постановление № 237). Вместе с тем Постановление № 237 не обязывало компании устанавливать 25.04.2017 дополнительный выходной день. В нормативном акте глава администрации края только рекомендовал сделать это. Поэтому выбор оставался за работодателем.

Таким образом, работодатель был вправе оставить 25.04.2017 рабочим днем. В такой ситуации он не должен был получать согласие сотрудников на работу в нерабочий день и оплачивать их труд в повышенном размере. Если же компанию за такое решение оштрафовали, оспаривайте наказание со ссылкой на рекомендательный характер Постановления № 237.

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