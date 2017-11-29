2929 ноября

ООО в Ивановской области не предоставило сведения о вакантных рабочих местах в центр занятости населения. Причина — не появились новые вакансии. Вправе ли прокуратура привлечь за это ООО к ответственности?

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В Ивановской области сообщать в центр занятости нужно и о том, что вакансий нет. Штрафует за невыполнение этого правила суд.

Работодатель должен уведомлять центр занятости о вакансиях (п. 3 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032–1). Несмотря на то, что эта норма не обязывает сообщать об отсутствии свободных рабочих мест, этого требуют многие субъекты РФ. Ивановская область — не исключение. Причем сообщать нужно об отсутствии и обычных вакансий, и рабочих мест для инвалидов. Это требования п. 2.2Порядка, утв. постановлением Правительства Ивановской области от 17.09.2014 № 400-п «Об утверждении Порядка представления работодателями информации в органы службы занятости населения Ивановской области».

Компании Ивановской области должны ежемесячно до 28 числа информировать центр занятости об отсутствии свободных рабочих мест. Иначе им грозит административная ответственность: предупреждение или штраф (ст. 19.7 КоАП РФ). Но наказывает работодателей не прокурор. Он только возбуждает производство об административном правонарушении и передает дело в суд. Судья рассматривает материалы и привлекает работодателя к ответственности.

Суд поддержит прокурора, если обязанность предоставлять информацию о том, что свободных рабочих мест нет, указана в региональных нормативных актах. Так, Волгоградский областной суд на основе постановления губернатора области обязал ИП сообщать в центр занятости информацию об отсутствии вакансий (апелляционное определение от 14.12.2016 по делу № 33–17033/2016). Судебной практики по Ивановской области найти не удалось. Но, поскольку в регионе действуют специальные нормативные акты, шансов оспорить наказание мало.

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