1829 ноября

Многие регионы и муниципалитеты хотят создать централизованную бухгалтерию, чтобы она обслуживала учреждения. Скажите, какой тип лучше присвоить такому учреждению?

Темы:

отвечает:

Органы власти создают централизованные бухгалтерии в организационно-правовой форме «учреждение».

Учредителем централизованной бухгалтерии выступает орган государственной власти, а на муниципальном уровне – администрация муниципального образования. Централизованная бухгалтерия может быть как казенным, так и бюджетным учреждением.

Чтобы окончательно определиться с типом, следует ответить на вопрос: будет ли оказывать централизованная бухгалтерия платные услуги? Практика показывает, что, скорее всего, нет. На этом основании можно сделать вывод о том, что централизованной бухгалтерии наиболее целесообразно функционировать как казенному учреждению. При этом такому казенному учреждению при необходимости можно по решению учредителя установить государственное (муниципальное) задание.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.