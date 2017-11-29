Органы власти создают централизованные бухгалтерии в организационно-правовой форме «учреждение».

Учредителем централизованной бухгалтерии выступает орган государственной власти, а на муниципальном уровне – администрация муниципального образования. Централизованная бухгалтерия может быть как казенным, так и бюджетным учреждением.

Чтобы окончательно определиться с типом, следует ответить на вопрос: будет ли оказывать централизованная бухгалтерия платные услуги? Практика показывает, что, скорее всего, нет. На этом основании можно сделать вывод о том, что централизованной бухгалтерии наиболее целесообразно функционировать как казенному учреждению. При этом такому казенному учреждению при необходимости можно по решению учредителя установить государственное (муниципальное) задание.