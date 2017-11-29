Право первой подписи первичных учетных документов есть у руководителя учреждения, обслуживаемого централизованной бухгалтерией.

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Ведь именно он несет предусмотренную законодательством РФ ответственность за совершение хозяйственных операций и организацию бухгалтерского учета. А первичный учетный документ принимают к бухгалтерскому учету, если на нем есть подпись руководителя субъекта учета или уполномоченного им на то лица (п. 8 Инструкции № 157н).