2829 ноября

Может ли сотрудница взять ежегодный отпуск перед декретом, если не отработала в учреждении шесть месяцев?

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отвечает:

Да.

Перед отпуском по беременности и родам сотрудница имеет право уйти в ежегодный отпуск даже до истечения шести месяцев непрерывной работы. Работодатель обязан предоставить ежегодный отпуск по заявлению женщины (ч. 3 ст. 122 ТК РФ).

Взять ежегодный оплачиваемый отпуск работница может как перед декретным, так и после него или даже по окончании отпуска по уходу за ребенком. Это право не зависит от стажа работы в учреждении. Присоединить ежегодный отпуск к декретному можно только по заявлению работницы.

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