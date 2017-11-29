Да.

Перед отпуском по беременности и родам сотрудница имеет право уйти в ежегодный отпуск даже до истечения шести месяцев непрерывной работы. Работодатель обязан предоставить ежегодный отпуск по заявлению женщины (ч. 3 ст. 122 ТК РФ).

Взять ежегодный оплачиваемый отпуск работница может как перед декретным, так и после него или даже по окончании отпуска по уходу за ребенком. Это право не зависит от стажа работы в учреждении. Присоединить ежегодный отпуск к декретному можно только по заявлению работницы.