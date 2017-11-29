1329 ноября

Может ли декретница взять авансом ежегодный отпуск за следующий год работы?

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отвечает:

В первый год работы и до истечения шестимесячного срока работодатель предоставит первый отпуск авансом.

Если в текущем календарном году сотрудница уже брала отпуск за прошлый рабочий год, она имеет право взять отпуск в этом же календарном году, но уже за следующий год работы.

Учтите, что использовать ежегодный отпуск до начала рабочего года, за который он предоставляется, нельзя (определение Санкт-Петербургского городского суда от 4 декабря 2012 г. № 33-16777/2012).

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