1629 ноября

Перевозим грузы. У нас в собственности шесть грузовых машин, еще три арендуем. Один из арендованных автомобилей не участвует в деятельности на ЕНВД. Грузовик используем для того, чтобы вывозить мусор с территории нашей автобазы. Неужели и эту машину надо включить в физический показатель для расчета налога?

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отвечает:

Да, с этой машины также надо заплатить налог.

Минфин в письме № 03-11-09/43179 объяснил, что в показатель надо включать в том числе служебные транспортные средства. Например, которые используете для уборки территории.

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