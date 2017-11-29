Перевозим грузы. У нас в собственности шесть грузовых машин, еще три арендуем. Один из арендованных автомобилей не участвует в деятельности на ЕНВД. Грузовик используем для того, чтобы вывозить мусор с территории нашей автобазы. Неужели и эту машину надо включить в физический показатель для расчета налога?
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