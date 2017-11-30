Да, трудовой договор стал бессрочным. Уволить по истечении срока работника теперь нельзя, поскольку для этого исчезло основание. Новая должность предполагает занятость на постоянной основе.

Стороны трудового договора могут менять его условия соглашением. В том числе переводить сотрудника на другую работу (ст. 72 ТК РФ). Перевод на другую работу — это постоянное или временное изменение трудовой функции или структурного подразделения, в котором работает сотрудник. В последнем случае подразделение необходимо указать в трудовом договоре (ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ).

Сотрудник и работодатель вправе заключить срочный трудовой договор, если есть основания, предусмотренные ст. 59 ТК РФ. Если нанять сотрудника временно без этих оснований, то в случае спора суд признает договор заключенным на неопределенный срок.

В описанной ситуации основанием для срочного трудового договора могло быть выполнение определенной работы, когда нельзя указать дату, в которую она завершится (абз. 8 ч. 1 ст. 59 ТК РФ). Или расширение производства до одного года (абз. 6 ч. 1 ст. 59 ТК РФ).

В обоих случаях работодатель принимал сотрудника на временную должность. Ее существование обусловлено реализацией проекта. Должность исполнительного директора, как правило, не связана с выполнением отдельного проекта. Она существует постоянно. Значит, основание для заключения срочного договора — заведомо временный характер работы — отпало. Постоянный перевод на постоянную должность трансформирует срочный договор в договор с неопределенным сроком.

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