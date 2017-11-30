Получите «живую» подпись, если она требуется в силу закона. Документы на ознакомление можно отправлять в электронном виде.

Требование об ознакомлении с приказами под роспись содержат, например, ст.ст. 68, 193 ТК РФ и др. Есть два вида подписи: от руки и электронная. Последнюю используют дистанционные работники (ст. 312.1 ТК РФ). У остальных нужно получать обычную подпись. Иначе у работника появится повод оспорить, например, взыскание из-за процедурных нарушений. Также это исключит претензии проверяющих, которые считают, что механизм использования электронной подписи прописан только для дистанционщиков.

К тому же без «живой» подписи работодателю понадобятся другие доказательства. Придется подтвердить время отправки локального акта, его вид и тот факт, что работник получил документ до того, как должен был начать выполнять задание.

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Как списать старую электронную подпись

Что касается отправки документов, то вы вправе выбрать удобный способ. Статья 22 ТК РФ обязывает знакомить под роспись с локальными актами. Но не уточняет, идет речь об оригиналах или копиях. Отправка локальных актов на ознакомление по электронной почте правомерна. Так, работник оспаривал взыскание из-за неознакомления с оригиналом должностной инструкции. Спор выиграл работодатель.

Он направил инструкцию по электронной почте и получил подпись работника в ознакомлении. Тексты оригинала инструкции и электронной версии совпали (определение Новосибирского областного суда от 19.05.2016 по делу № 33–4644/2016). Аналогичный вывод — в определении Приморского краевого суда от 06.03.2014 по делу № 33–1126.

Если работнику нужна заверенная копия акта, то он вправе затребовать ее со ссылкой на ст. 62 ТК РФ.

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