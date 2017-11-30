1730 ноября

Нужно ли знакомить работника под роспись с приказом, если ранее его отправили через систему электронного документооборота? Обязательно ли предоставлять для ознакомления оригиналы локальных актов? Как поступить работнику, если работодатель предоставил для ознакомления незаверенную скан-копию документа?

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отвечает:

Получите «живую» подпись, если она требуется в силу закона. Документы на ознакомление можно отправлять в электронном виде.

Требование об ознакомлении с приказами под роспись содержат, например, ст.ст. 68, 193 ТК РФ и др. Есть два вида подписи: от руки и электронная. Последнюю используют дистанционные работники (ст. 312.1 ТК РФ). У остальных нужно получать обычную подпись. Иначе у работника появится повод оспорить, например, взыскание из-за процедурных нарушений. Также это исключит претензии проверяющих, которые считают, что механизм использования электронной подписи прописан только для дистанционщиков.

К тому же без «живой» подписи работодателю понадобятся другие доказательства. Придется подтвердить время отправки локального акта, его вид и тот факт, что работник получил документ до того, как должен был начать выполнять задание.

Что касается отправки документов, то вы вправе выбрать удобный способ. Статья 22 ТК РФ обязывает знакомить под роспись с локальными актами. Но не уточняет, идет речь об оригиналах или копиях. Отправка локальных актов на ознакомление по электронной почте правомерна. Так, работник оспаривал взыскание из-за неознакомления с оригиналом должностной инструкции. Спор выиграл работодатель.

Он направил инструкцию по электронной почте и получил подпись работника в ознакомлении. Тексты оригинала инструкции и электронной версии совпали (определение Новосибирского областного суда от 19.05.2016 по делу № 33–4644/2016). Аналогичный вывод — в определении Приморского краевого суда от 06.03.2014 по делу № 33–1126.

Если работнику нужна заверенная копия акта, то он вправе затребовать ее со ссылкой на ст. 62 ТК РФ.

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