По письменному заявлению сотрудника заменить денежной компенсацией можно только ту часть ежегодного оплачиваемого отпуска, которая превышает 28 календарных дней.

Однако беременных это правило не касается. Им заменить компенсацией основной и дополнительный оплачиваемые отпуска перед отпуском по беременности и родам нельзя (ст. 126 ТК РФ). Исключение – выплата компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении сотрудницы.

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