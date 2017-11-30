Сотрудница не может находиться в двух отпусках одновременно (п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 1).

Важная статья:

Как праздники влияют на зарплату и отпускные

Если начало декрета выпадает на время, когда сотрудница уже находится в ежегодном отпуске, она вправе прервать основной отпуск и уйти в декрет. В этом случае вам нужны заявление работницы и приказ руководителя в свободной форме. Остаток дней ежегодного отпуска можно перенести на другой период (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).

Если сотрудница решит использовать ежегодный отпуск сразу после декретного, не издавайте приказ заранее. В случае осложнений женщина получит новый больничный, а вам придется издавать приказ о переносе отпуска и пересчитывать отпускные.

Кроме того, если сотрудница захочет уйти в очередной отпуск по окончании декретного, объясните ей, что в этот период учреждение не сможет предоставить отпуск по уходу за ребенком и платить пособие. Декретнице выгоднее получить очередной отпуск, когда ребенку исполнится полтора года. Потом женщина сможет вновь уйти в отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

Сотрудница может выбрать другой вариант: уйти в декрет, как только окончится ежегодный отпуск. Закон не запрещает брать декретный отпуск позже той даты, которую врач указал в больничном. Для этого от работницы, помимо больничного, нужно получить еще и заявление (ст. 255 ТК РФ).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>