За 140 дней отпуска по беременности и родам сотрудница заработает 11,67 календарного дня отпуска. В стаж работы, который дает право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включают период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (ч. 2 ст. 121 ТК РФ). Но на отпуск по беременности и родам данное правило не распространяется.

Дни ежегодного очередного отпуска накапливаются так же, как если бы женщина работала. Каждый полный месяц работы дает право на 2,33 календарного дня ежегодного основного отпуска, если продолжительность ежегодного отпуска составляет 28 дней (28 дн. : 12 мес.). Полными считают месяцы, когда сотрудник отработал половину или больше дней (п. 35 Правил, утвержденных НКТ СССР 30 апреля 1930 г. № 169). При расчете дней отпуска округляем конечный результат.

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Продолжительность декретного отпуска в общем случае составляет 140 дней, или 5 месяцев (140 дн. : 30 дн. = 4 мес. 20 дн.). Поэтому сотрудница заработает право на 11,67 календарного дня отпуска (28 дн. : 12 мес. × 5 мес.).

Пример:



Младший воспитатель – инвалид. Продолжительность ее ежегодного отпуска – 30 календарных дней. Отпуск по беременности и родам в связи с осложнениями длился 156 календарных дней (70 до родов и 86 после), или 5 месяцев 6 дней. За этот период сотрудница приобрела право на ежегодный отпуск продолжительностью 12,5 календарного дня (30 дн. : 12 мес. × 5 мес.).

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