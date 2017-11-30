Нет.

Не удерживайте у женщины, которая находится в декретном отпуске, переплату отпускных при увольнении. Работодатель не имеет права взыскать из пособия по беременности и родам какую-либо задолженность (ч. 4 ст. 138 ТК РФ, ч. 1 ст. 101 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ).

Важная статья:

Про постоянную путаницу с отпускными

Удерживать долги можно только из зарплаты. Если заработка на момент окончательного расчета нет или его недостаточно, вы можете надеяться только на то, что сотрудница добровольно вернет излишек отпускных. Закон не дает возможности взыскать сумму задолженности по отпускным в судебном порядке (ч. 4 ст. 137 ТК РФ).