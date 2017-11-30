1830 ноября

Предоставляем рекламные услуги, платим единый налог. Один из клиентов заказал у нас плакат, который надо повесить на территории рынка. В кодексе физический показатель для расчета налога называется «площадь информационного поля печатной или полиграфической наружной рекламы». Если мы разместим плакат на рынке, это тоже наружная реклама и надо включить ее в физический показатель?

Тема:

отвечает:

Вы правы, плакат также включите в налоговую базу по ЕНВД. И не важно, что реклама фактически находится на огороженной территории.

Платить ЕНВД с такой рекламы не надо. Ведь на вмененку переводится деятельность по распространению наружной рекламы через специальные конструкции (подп. 10 п. 2 ст. 346.26НК РФ). То есть вы должны систематически получать прибыль от того, что размещаете такую рекламу. Когда компания размещает на щите собственную рекламу, то не получает доходы от деятельности на вмененке.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.