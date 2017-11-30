Вы правы, плакат также включите в налоговую базу по ЕНВД. И не важно, что реклама фактически находится на огороженной территории.

Платить ЕНВД с такой рекламы не надо. Ведь на вмененку переводится деятельность по распространению наружной рекламы через специальные конструкции (подп. 10 п. 2 ст. 346.26НК РФ). То есть вы должны систематически получать прибыль от того, что размещаете такую рекламу. Когда компания размещает на щите собственную рекламу, то не получает доходы от деятельности на вмененке.