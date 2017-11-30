Да, вы вправе учесть убыток. Но не исключены споры с инспекторами.

Расходы, которые вправе учесть компания, должны быть обоснованны. Ваша компания продает здание дешевле, чем его купила. Вы даже не успели использовать его в деятельности. Налоговики могут посчитать, что расходы необоснованны. Поэтому подготовьте документы.

Важная статья:

В бухучете применяем налоговую классификацию основных средств

Подтвердите, что компания продает здание вынужденно. Например, вы рассчитывали на одну стоимость ремонта, а она изменилась из-за роста цен на материалы или по другим причинам.

К амортизируемому имуществу относятся основные средства стоимостью более 100 тыс. рублей, используемые в деятельности. Вы не использовали актив, поэтому продаете не основное средство, а товар. Его себестоимость можно списать полностью после продажи (подп. 2 п. 1 ст. 268 НК РФ).