В доходах учитывайте долг, который простил дружественный контрагент.
Предприниматель вправе попросить контрагента оплатить поставку (ст. 313 ГК РФ). В этом случае он не получает товары безвозмездно. За него просто расплачивается третья сторона, с которой затем рассчитывается предприниматель. Поэтому учитывать доходы на дату оплаты не нужно.
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Учесть доходы потребуется в день, когда контрагент простил долг. В этом случае предприниматель получает доход. Учтите его на дату, когда стороны подпишут соглашение о прощении долга.