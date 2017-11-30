130 ноября

Веду учет у предпринимателя на упрощенке с объектом «доходы». Бизнесмен закупил товар в магазин у продавца и попросил дружественного контрагента оплатить поставку. Контрагент простил долг бизнесмену, поэтому деньги он возвращать не будет. Документы на товар поставщик оформил на имя предпринимателя. Надо ли учесть стоимость товара в доходах?

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отвечает:

В доходах учитывайте долг, который простил дружественный контрагент.

Предприниматель вправе попросить контрагента оплатить поставку (ст. 313 ГК РФ). В этом случае он не получает товары безвозмездно. За него просто расплачивается третья сторона, с которой затем рассчитывается предприниматель. Поэтому учитывать доходы на дату оплаты не нужно.

Учесть доходы потребуется в день, когда контрагент простил долг. В этом случае предприниматель получает доход. Учтите его на дату, когда стороны подпишут соглашение о прощении долга.

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