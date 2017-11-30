Будет ли иностранец платить НДФЛ, зависит от того, сколько лет он владел долей.

Компания не удерживает НДФЛ, если покупает долю у «физика». Участник должен сам отчитаться в инспекцию о доходах (письмо Минфина России от 07.11.16 № 03-04-06/64995). Если после продажи иностранец хочет уехать из страны, то он должен подать декларацию за месяц до выезда (п. 3 ст. 229 НК РФ).

Иностранец заплатит налог по ставке 13 процентов, если он резидент. Нерезиденты платят по ставке 30 процентов. Определять статус нужно на каждую дату оплаты за долю. Компания должна оплатить покупку в течение года (п. 8 ст. 23 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ). Если нарушите срок, иностранец вправе взыскать деньги за просрочку через суд.

Иностранец-резидент вправе уменьшить доход от продажи на расходы по покупке доли или вычесть 250 тыс. рублей. Нерезиденту вычеты не положены.

Иностранец не должен платить НДФЛ и подавать декларацию, если владел долей более пяти лет (п. 17.2 ст. 217 НК РФ). Использовать освобождение от налога можно только по доле, которую иностранец приобрел после 1 января 2011 года (письмо Минфина России от 30.01.17 № 03-04-05/4656).