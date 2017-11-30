Даже с ошибочной печатью трудовой договор действительный.

Печать компании ставить в трудовом договоре не обязательно (ст. 57 ТК РФ). Даже без обязательных сведений или условий договор считают заключенным (определение ВС РФ от 14.11.08 № 5-В08-84). Поэтому ошибочная печать не делает контракт недействительным.

Печать другой компании может вызывать вопросы инспекторов по труду. Поэтому ошибку безопаснее исправить. На обоих экземплярах трудового договора зачеркните ошибочную печать, рядом поставьте правильную.

Рядом запишите «исправленному верить», проставьте дату исправления и заверьте правки. Заверить правки должен сам работник и тот, кто имеет право подписывать трудовые договоры от имени компании на дату, когда вносите исправления.