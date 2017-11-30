2130 ноября

Наша компания планирует купить у «физика» рекламные стойки. Какими документами оформить сделку? Удерживать ли НДФЛ?

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отвечает:

Оформляйте сделку актом приема-передачи. Удерживать НДФЛ не нужно.

Компания принимает оборудование и товары на учет по первичке. Поэтому сделку с «физиком» оформите документами. Какими именно, вы вправе решить сами.

Если хотите прописать дополнительные условия сделки — момент перехода права собственности, порядок рассмотрения претензий заключите договор. К нему оформите акт приема-передачи.

Если дополнительные условия не нужны, достаточно акта в двух экземплярах. В нем пропишите все реквизиты «физика», которые обычно отражают в договоре, — паспортные данные, место жительства и пр.

НДФЛ с покупки не удерживайте. «Физик» сам отчитается в налоговую (п. 2 ст. 228 НК РФ). Также не надо подавать справку 2-НДФЛ (п. 2 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК РФ).

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