Да, конечно.

Запишите в журнале, что выдали вкладыш. Отразите это в той же строке, где сделали запись о трудовой работника. Затем заполните вкладыш и вшейте в книжку.

Важная статья:

Новые правила для книги учета трудовых книжек

Поставьте штамп с надписью «Выдан вкладыш» на первой странице обложки с внутренней стороны. Рядом от руки напишите серию и номер вкладыша (п. 39 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.03 № 225). Сам штамп нужно поставить так, чтобы он не вытеснял другие записи и был читаем.

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