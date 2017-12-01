Налоги и взносы с возмещения не нужно.

Работодатель обязан компенсировать сотруднику стоимость проезда, проживания и другие расходы в командировке. В том числе стоимость перелета (ч. 1 ст. 168 ТК РФ). С командировочных компания не удерживает НДФЛ и не начисляет взносы, если сотрудник принес подтверждающие документы (п. 3 ст. 217, п. 2 ст. 422 НК РФ, п. 2 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ).

Провоз багажа обычно входит в стоимость билета на поезд или самолет. Но сейчас авиаперевозчики предлагают дешевые билеты без багажа. За провоз чемодана требуют доплатить. Если компания оплатила провоз багажа отдельно, такие расходы все равно относятся к командировочным.

Чтобы подтвердить расходы на перелет, нужна маршрут-квитанция. В ней обычно выделена и стоимость самого перелета, и плата за багаж. Если работник доплачивал за багаж отдельно в аэропорту, то можно подтвердить расходы другими документами. Это багажная квитанция, грузовая накладная, ордера, квитанции сборов перевозчика, а также электронный многоцелевой документ (п. 44 Правил, утв. приказом Минтранса России от 28.06.07 № 82).

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