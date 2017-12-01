Нет, договор заключать не требуется.

Независимо от суммы, которую получил подотчетный работник, он становится материально ответственным (п. 2 ч. 1 ст. 243 ТК РФ). Поэтому дополнительно заключать с ним договор нет необходимости.

Сотрудник отчитывается за аванс в течение трех рабочих дней с момента, когда вернулся из командировки в офис. Если компания не досчитается средств, то вправе взыскать их. Сделать это можно в течение месяца после того, как должен был отчитаться работник (ст. 137 ТК РФ).

Каждый месяц компания вправе удержать не более 20 процентов от зарплаты (ст. 138 ТК РФ). Столько же можно удержать, если компания заключала с работником договор о полной материальной ответственности (письмо Роструда от 19.10.06 № 1746-6-1).

Если компания не готова постепенно возвращать сумму, можно взыскать ее с работника полностью через суд. Судьи поддержат компанию, даже если она не заключала с работником договор о материальной ответственности (апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 07.03.17 № 33-3907/2017).